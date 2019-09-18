Автори історичної драми «Захар Беркут» представили офіційний трейлер, фото — rbgroup.com.ua

https://racurs.ua/ua/n126974-avtory-istorychnoyi-dramy-zahar-berkut-predstavyly-oficiynyy-treyler-video.html

Ракурс

Автори історичної драми «Захар Беркут» 18 вересня представили офіційний трейлер фільму. У міжнародному прокаті фільм матиме назву «The Rising Hawk». Прем'єра запланована на 10 жовтня.

Loading...

Режисерами стрічки стали Ахтем Сеітаблаєв та Джон Вінн. Фільм є екранізацією однойменної історичної повісті «Захар Беркут» Івана Франка, його слоган — «У свободі моя сутність».

Події фільму сягають середини XIIIстоліття, коли у 1241 році монгольська орда на чолі з ханом Бурундою рухалася на захід, винищуючи все на своєму шляху. Однак невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити численного ворога.

Державне агентство України з питань кіно профінансувало зйомки на 30 млн грн, загальний кошторис стрічки склав 113,5 млн.

Однойменну повість Івана Франка у кіносценарій адаптували Ярослав Войцешек та Річард Ронат. Режисер Ахтем Сеітаблаєв повідомляв, що основний посил твору Франка зберегли, але у фільмі з’являться нові персонажі та сюжетні лінії.

Зйомки тривали з 15 червня до 1 вересня 2018 року. Вони відбувалися у Карпатах, зокрема, навколо озера Синевир та Манявського водоспаду, а також поблизу Києва.

Влітку 2018 року до знімальної групи приєдналися колеги з Голлівуду, а саме режисер Джон Вінн (він виступив у ролі співрежисера фільму). Українська команда відповідала за творчу та змістовну частину стрічки, а голлівудські партнери допомагають з просуванням проекту за кордоном.

Консультував стрічку «Міжнародний фонд Івана Франка» на чолі з онуком видатного письменника Роландом Франком. Cтрічку знімали англійською мовою, але для українського прокату її дубльовано українською.