Перепис населення проводять на окупованому Донбасі. Фото: ЯСИА

https://racurs.ua/ua/n128121-na-okupovanomu-donbasi-provodyat-perepys-naselennya-obsie.html

Ракурс

Перепис населення проводять у непідконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей.

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Так, 14 жовтня 12 осіб із окупований територій заявили спостерігачам, що проводять перепис населення. Ці факти опублікували в звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Зазначається, що центр перепису населення розташували в одному з навчальних закладів окупованої Горлівки. Там заходилися три жінки та два чоловіки, які повідомили представникам місії, що особи, які проводять перепис, пройшли відповідне навчання. Представники ОРДЛО видали цим особам буклети з інструкціями.

Інші представники сепаратистів зазначили, що місцеві мешканці повідомлені про перепис населення, оскільки захід анонсували в засобах масової інформації, а людям надсилали SMS-повідомлення. Того ж дня у населених пунктах Голубівка та Лозівський двоє жителів розповіли, що особи, які проводять перепис населення, завітали до них додому, але жодних документів під час проведення перепису не вимагали.

Нагадаємо, 15 жовтня Тристороння контактна група у Мінську не змогла узгодити новий графік розведення сил на Донбасі. Конкретні дати обговорювалися, але сторони до консенсусу так і не дійшли. Українська сторона нагадала на засіданні про те, що для початку розведення сил потрібний семиденний режим тиші.