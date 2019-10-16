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Рада продовжить розглядати судову реформу Зеленського і можливі покарання для нардепів. Фото: 24 канал

Рада сьогодні розглядає судову реформу Зеленського і можливі покарання для нардепів (ТРАНСЛЯЦІЯ)

16 жов 2019, 10:00
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Верховна Рада другий день поспіль розглядає законопроект № 1008 про органи суддівського управління, який отримав понад 300 правок від народних депутатів. Ранкове засідання парламенту стартує з 10.00.

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Також сьогодні Рада розгляне у другому читанні законопроект № 1035−2 про можливе скасування виплат нардепам, якщо вони прогулюють понад третину засідань Ради або половину засідань комітетів.

Окрім того, депутати голосуватимуть щодо законопроекту № 0906, який передбачає створення професійного сержантського корпусу та забезпечення сумісності ЗСУ зі Збройними силами країн НАТО.

У першому читанні Рада розгляне законопроекти № 1209, № 1210 про вдосконалення адміністрування податків, № 1152 про посилення відповідальності за закупівлі за рахунок бюджетних коштів завідомо неякісних ліків і № 2161 про вдосконалення роботи Прикордонної служби.

Нагадаємо, що вчора голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив про завершення періоду так званого турборежиму в парламенті. Крім того, спікер окреслив етапи бюджетного процесу в Раді.

Джерело: Ракурс


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