Рада продовжить розглядати судову реформу Зеленського і можливі покарання для нардепів. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n128120-rada-prodovjyt-rozglyadaty-sudovu-reformu-zelenskogo-i-mojlyvi-pokarannya-dlya-nardepiv.html

Ракурс

Верховна Рада другий день поспіль розглядає законопроект № 1008 про органи суддівського управління, який отримав понад 300 правок від народних депутатів. Ранкове засідання парламенту стартує з 10.00.

Loading...

Також сьогодні Рада розгляне у другому читанні законопроект № 1035−2 про можливе скасування виплат нардепам, якщо вони прогулюють понад третину засідань Ради або половину засідань комітетів.

Окрім того, депутати голосуватимуть щодо законопроекту № 0906, який передбачає створення професійного сержантського корпусу та забезпечення сумісності ЗСУ зі Збройними силами країн НАТО.

У першому читанні Рада розгляне законопроекти № 1209, № 1210 про вдосконалення адміністрування податків, № 1152 про посилення відповідальності за закупівлі за рахунок бюджетних коштів завідомо неякісних ліків і № 2161 про вдосконалення роботи Прикордонної служби.

Нагадаємо, що вчора голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив про завершення періоду так званого турборежиму в парламенті. Крім того, спікер окреслив етапи бюджетного процесу в Раді.