Рада продолжит рассматривать судебную реформу Зеленского и возможные наказания для нардепов. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n128120-rada-prodoljit-rassmatrivat-sudebnuu-reformu-zelenskogo-i-vozmojnye-nakazaniya-dlya-nardepov.html

Ракурс

Верховная Рада второй день подряд рассматривает законопроект № 1008 об органах судейского управления, который получил свыше 300 правок от народных депутатов. Утреннее заседание парламента стартует в 10.00.

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Также сегодня Рада рассмотрит во втором чтении законопроект № 1035−2 о возможной отмене выплат нардепам, если они прогуливают больше трети заседаний Рады или половину заседаний комитетов.

Кроме того, депутаты будут голосовать по законопроекту № 0906, который предполагает создание профессионального сержантского корпуса и обеспечение совместимости ВСУ с вооруженными силами стран НАТО.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты № 1209 и № 1210 об усовершенствовании администрирования налогов, № 1152 об усилении ответственности за госзакупки заведомо некачественных лекарств и № 2161 об усовершенствовании работы Пограничной службы.

Напомним, что вчера председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил о завершении периода так называемого турборежима в парламенте. Кроме того, спикер очертил этапы бюджетного процесса в Раде.