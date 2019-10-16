Перепись населения проводят на оккупированном Донбассе. Фото: ЯСИА

https://racurs.ua/n128121-na-okkupirovannom-donbasse-provodyat-perepis-naseleniya-obse.html

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Перепись населения проводят в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей.

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Так, 14 октября 12 лиц из оккупированных территорий заявили наблюдателям, что проводят перепись населения. Эти факты опубликовали в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Отмечается, что центр переписи населения расположили в одном из учебных заведений оккупированной Горловки. Там заходились три женщины и два мужчины, которые сообщили представителям миссии, что лица, проводящие перепись, прошли соответствующее обучение. Представители ОРДЛО выдали этим лицам буклеты с инструкциями.

Другие представители сепаратистов отметили, что местные жители уведомлены о переписи населения, поскольку мероприятие анонсировали в средствах массовой информации, а людям присылали SMS-сообщения. Того же дня в населенных пунктах Голубовка и Лозовской два жителя рассказали, что лица, которые проводят перепись населения, пришли к ним домой, но никаких документов во время проведения переписи не требовали.

Напомним, 15 октября Трехсторонняя контактная группа в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на Донбассе. Конкретные даты обсуждались, но стороны к консенсусу так и не пришли. Украинская сторона напомнила на заседании о том, что для начала разведения сил нужен семидневный режим тишины.