Дмитро Фірташ, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n128136-kompromat-na-baydena-advokatu-trampa-mig-peredaty-firtash-zmi.html

Ракурс

Документи щодо колишнього віце-президента США та одного з фаворитів майбутніх президентських виборів Джо Байдена адвокатові Дональда Трампа Рудольфу Джуліані могли передати представники українського олігарха Дмитра Фірташа, оголошеного Сполученими Штатами в розшук за звинуваченням у корупції.

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Про це повідомляє видання Time з посиланням на відразу п’ять інформованих джерел.

За інформацією джерел, адвокати Фірташа зібрали документи, у яких висуваються суперечливі звинувачення проти Байдена та колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував російське втручання у президентські вибори 2016 року в США.

Згодом адвокати Фірташа передали ці документи та іншу інформацію представникам Джуліані.

Серед переданих документів, зокрема, були свідчення колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна про те, що його звільнили нібито під тиском Байдена. У цей час в Україні здійснювалося розслідування щодо компанії «Бурісма», пов’язаної з сином Байдена.

На початку документа Шокін пише, що він робить заяву «на прохання адвокатів, які діють від імені Дмитра Фірташа», — наголошують автори матеріалу.

Зазначається, що на показання Шокіна Джуліані згодом посилався у своїх виступах, проте не згадував джерела їхнього походження.

У коментарі виданню з приводу цієї інформації Джуліані заявив, що «не представляє пана Фірташа і ніколи його не зустрічав».

Нагадаємо, Джуліані нещодавно відмовився співпрацювати зі слідством у розслідуванні щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.