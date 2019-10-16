Новини України

У Раді розповіли, коли в Україні буде зменшуватися податок на зарплату. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n128135-u-radi-rozpovily-koly-v-ukrayini-bude-zmenshuvatysya-podatok-na-zarplatu.html

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Податки на зарплату в Україні почнуть зменшуватися, а станеться це через 3−4 роки. Таку заяву зробив голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

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В інтерв’ю виданню BIHUS.info він розповів, що в даний момент сукупний податок на заробітну плату в країні становить понад 40% - Єдиний соціальний внесок (22%), податок на доходи фізичних осіб (18%), військовий збір (1,5%).

За словами Гетманцева, в команді президента розуміють всю важливість зменшення податків, але найближчим часом це неможливо реалізувати.

У той період, коли Пенсійний фонд дотується на 50% з бюджету, коли у нас чорнобильці, ветерани, багатодітні матері не отримують ті виплати, які повинні отримувати, тому що держава просто поставила їх на стоп, коли у нас бабуся живе в селі і отримує пенсію в розмірі 1564 грн, аморально говорити про зменшення оподаткування, — пояснив він.

При цьому Гетманцев додав, що керівництво країни не може вирішувати питання однієї групи населення за рахунок іншої.

Нагадаємо, що команда президента України Володимира Зеленського підготувала кілька десятків законопроектів про зміни податкової системи. Серед них є й такі, що стосуються сплати акцизів, податку на нерухомість та доходи фізичних осіб.