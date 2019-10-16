В Раде рассказали, когда в Украине будет уменьшаться налог на зарплату. Фото: УП

https://racurs.ua/n128135-v-rade-rasskazali-kogda-v-ukraine-budet-umenshatsya-nalog-na-zarplatu.html

Ракурс

Налоги на зарплату в Украине начнут уменьшаться, а произойдет это через 3−4 года. Такое заявление сделал глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

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В интервью изданию BIHUS.info он рассказал, что в данный момент совокупный налог на заработную плату в стране составляет более 40% - Единый социальный взнос (22%), налог на доходы физических лиц (18%), военный сбор (1,5%).

По словам Гетманцева, в команде президента понимают всю важность уменьшения налогов, но в ближайшее время это невозможно реализовать.

В тот период, когда Пенсионный фонд дотируется на 50% из бюджета, когда у нас чернобыльцы, ветераны, многодетные матери не получают те выплаты, которые должны получать, потому что государство просто поставило их на стоп, когда у нас бабушка живет в селе и получает пенсию в размере 1564 грн, аморально говорить об уменьшении налогообложения, — пояснил он.

При этом Гетманцев добавил, что руководство страны не может решать вопросы одной группы населения за счет другой.

Напомним, что команда президента Украины Владимира Зеленского подготовила несколько десятков законопроектов об изменениях налоговой системы. Среди них есть и такие, которые касаются уплаты акцизов, налога на недвижимость и доходы физических лиц.