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Обшуки в облраді. Фото: TBA

НАБУ влаштувало обшуки в Чернівецькій облраді (ФОТО)

16 жов 2019, 14:39
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Національне антикорупційне бюро 16 жовтня влаштувало обшуки в Чернівецькій обласній раді.

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Детективи завітали до кабінету голови облради Івана Мунтяна. Силовики заявляють, що самого посадовця немає на робочому місці. Причина обшуків наразі невідома. При цьому правоохоронці заблокували кабінет, нікого туди не допускають. Про це сьогодні повідомляє газета «Час».

З огляду на те, що НАБУ таким методом діє тільки у двох випадках: або обшук, або затримання, можна припустити, що відбувається щось дуже серйозне, — пише місцеве видання «БукІнфо».

При цьому газета відзначає, що детективи НАБУ здійснюють обшуки одночасно у восьми місцях, які пов’язані із діючим головою обласної ради.

Обшуки в облраді. Фото: Укрінформ

Обшуки в облраді. Фото: Укрінформ

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань влаштувало 40 обшуків на Львівській митниці. Раніше ДБР та СБУ викрили незаконну схему із ввезення на територію України з країн ЄС дорогого брендового одягу за підробними документами. Орієнтовна вартість кожної партії становить не менше 400 тис. дол.

Джерело: Ракурс


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