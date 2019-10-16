НАБУ устроило обыски в Черновицком облсовете (ФОТО)

Обыски в облсовете. Фото: TBA

https://racurs.ua/n128146-nabu-ustroilo-obyski-v-chernovickom-oblsovete-foto.html

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Национальное антикоррупционное бюро 16 октября устроило обыски в Черновицкой областной раде.

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Детективы посетили кабинет председателя облсовета Ивана Мунтяна. Силовики заявляют, что самого чиновника нет на рабочем месте. Причина обысков пока неизвестна. При этом правоохранители заблокировали кабинет, никого туда не допускают. Об этом сегодня сообщает газета «Час».

Учитывая то, что НАБУ таким методом действует только в двух случаях: либо обыск, либо задержание, можно предположить, что происходит что-то очень серьезное, — пишет местное издание «БукИнфо».

При этом газета отмечает, что детективы НАБУ осуществляют обыски одновременно в восьми местах, которые связаны с действующим председателем областного совета.

Напомним, Государственное бюро расследований устроило 40 обысков на Львовской таможне. Ранее ГБР и СБУ разоблачили незаконную схему по ввозу на территорию Украины из стран ЕС дорогого брендовой одежды по поддельным документам. Ориентировочная стоимость каждой партии составляет не менее 400 тыс. долл.