Новости Украины

Украинцы смогут "заработать" на налоговых скидках - Гетманцев. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n128144-ukraincy-smogut-zarabotat-na-nalogovyh-skidkah-getmancev.html

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Украинцы смогут «заработать» на скидках на налоги после того, как в стране будет введено всеобщее декларирование. Его планируют ввести в конце налоговой реформы, которую проводит правительство.

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Об этом в интервью Bihus.Info заявил глава налогового комитета Даниил Гетманцев. По его словам, после введения реформы появится большое количество различных вычетов и возможностей для налоговой скидки, благодаря чему государство будет возвращать средства гражданам.

Вы уехали где-то отдохнули на курорте украинском (это важно очень), вы можете на эту сумму уменьшить сумму своего налогооблагаемого дохода. Вы учитесь где-то на втором или третьем образовании, вы также имеете право уменьшить свой налогооблагаемый доход, — привел примеры Гетманцев.

В свою очередь государство от всеобщего декларирования прибыли получать не будет. Гетманцев не исключил, что в бюджет будет поступать меньше налогов после проведения реформы, но ее цель — обеспечить справедливость налогообложения.

Заполняя декларацию, вы таким образом платите меньше. Меньше платите в деньгах. И это очень большие на самом деле средства, которые вы можете сэкономить путем подачи декларации, — считает он.

По словам Гетманцева, в декларации будут вноситься доходы всей семьи сразу, что позволит гражданам уменьшить уровень налогообложения.

Напомним, что также Гетманцев рассказал о том, что в Украине начнут уменьшаться налоги на зарплату, а произойдет это через 3−4 года.