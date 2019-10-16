Верховная Рада приняла закон о наказаниях для нардепов за прогулы. Фото: today.ua

https://racurs.ua/n128137-rada-vvela-nakazanie-dlya-nardepov-za-proguly.html

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Украинский парламент рассмотрел во втором чтении инициированный «Слугой народа» законопроект № 1035−2, что предлагает не возмещать депутату расходы, связанные с исполнением им полномочий, если тот без уважительных причин пропускает пленарные заседания или заседания комитета.

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Проект закона о внесении изменений в закон Украины «О статусе народного депутата Украины» и регламента Верховной Рады Украины сегодня поддержали 265 народных депутатов. Об этом шла речь во время трансляции заседания ВРУ.

Для надлежащего выполнения народным депутатом Украины отдельных обязанностей, определенных законом Украины «О статусе народного депутата Украины», предлагается прекращать ему возмещение затрат, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае, если такой народный депутат Украины в течение месяца в течение очередной сессии Верховной Рады Украины без уважительных причин не принимал личное участие в более, чем одной трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины или более, чем половине заседаний комитета Верховной Рады Украины, в состав которого он входит, — говорится в пояснительной записке к документу.

Движение «Честно» отмечает, что речь идет о так называемой второй «депутатской зарплате» — дополнительных ежемесячных выплатах парламентарию в размере его месячной зарплаты (не касается компенсации стоимости проезда или аренды жилья). Отмечается, что сейчас зарплата украинского парламентария вместе с «депутатскими» в среднем составляет около 35 тыс. грн «на руки» в зависимости от должности в комитете.

Авторы законопроекта № 1035−2 также пересмотрели принцип электронной регистрации. Теперь народному избраннику перед открытием заседания нужно будет нажать кнопку «за». Если же нардеп опоздал и не успел зарегистрироваться, но в течение заседания участвовал в голосованиях, его сочтут зарегистрированным.

Активисты движения «Честно» отмечают, что сейчас законодательство не предусматривает какого-либо существенного наказания для нардепов за прогулы пленарных заседаний и заседаний комитетов.

Напомним, спикер ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что депутаты из фракции «Слуга народа», которых поймали на кнопкодавстве, заплатят штраф в 40 тыс. грн.