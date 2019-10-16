СБУ задержала боевика ЛНР. Фото: Народная правда

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Служба безопасности Украины задержала бывшего боевика незаконного вооруженного формирования «Заря» самопровозглашенной Луганской народной республики.

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Пособника сепаратистов задержали во время пересечения линии разграничения в Донецкой области. Злоумышленник возвращался в оккупированный Донецк. Правоохранители проверили личность мужчины и установили, что он родом из Харькова, в свое время активно воевал против ВСУ на Донбассе, после того, как в августе 2014 году вступил в ряды НВФ «Заря». Об этом 16 октября сообщил пресс-центр СБУ.

Сначала боевик прошел специальную боевую подготовку, а затем воевал против сил АТО на луганском направлении. Кроме того, злоумышленник в составе артиллерийского расчета обстреливал Луганский аэропорт и гражданские объекты.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет с конфискацией имущества. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в сентябре в Луганской области правоохранители задержали бывшего участника террористической организации Луганская народная республика. Злоумышленник присоединился к пророссийским террористам в 2015 году и с оружием в руках противостоял украинской армии, участвовал в боевых действиях.