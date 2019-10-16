Обязательные кассовые аппараты: в «Слуге народа» рассказали, что ждет предпринимателей. Фото: glavred.info

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Кассовые аппараты для физических лиц-предпринимателей будут обязательными через два года. Председатель налогового комитета парламента, депутат от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев прокомментировал изменения для ФЛП.

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По его словам, нововведения заключаются в том, что для предпринимателей, которые работают на едином налоге, внедряется электронный чек. Он вводится для того, чтобы представители крупного бизнеса под прикрытием ФЛП не уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом Гетманцев рассказал в интервью Bihus.info.

Также внедрение электронного чека направлено на борьбу с контрабандой, чтобы импортный товар нельзя было продать «в серую».

Представителям малого бизнеса нужно будет вести учет своих операций с помощью специального приложения в смартфоне. При этом электронный чек не будут требовать от ФЛП первой группы.

Те, кто работают на рынках, те, кто предоставляют бытовые услуги населению, они не обязаны вести учет операций с использованием или электронного чека, или регистратора расчетных операций, — утверждает Гетманцев.

К тому же, по словам депутата, лимит годовых операций для предпринимателей второй группы увеличится с 1,5 до 2 млн грн.

Напомним, что вчера президент Владимир Зеленский инициировал введение двухлетнего моратория на проверки ФЛП.