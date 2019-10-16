На этой ферме люди прожили в изоляции девять лет, фото: BBC

https://racurs.ua/n128142-ne-dojdalis-konca-sveta-niderlandskie-fermery-devyat-let-proveli-v-polupodvalnom-pomeschenii.html

Ракурс

В Нидерландах обнаружили группу из шести человек, которые в течение девяти лет ожидали наступления «конца света» в полуподвальном помещении на территории одной из местных ферм в провинции Дренте, на северо-востоке страны, сообщают BBC.

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В эту группу входили 58-летний мужчина и пятеро молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет — вероятно, его дети.

Их обнаружили после того, как старший из них сбежал и заказал пиво в баре в соседнем селе Руйнервольд. После этого он сказал персоналу, что ему нужна помощь, так что сотрудники бара вызвали полицию.

Он имел длинные волосы, грязную бороду, носил старую одежду и выглядел растерянным. Он сказал, что никогда не ходил в школу и не был у парикмахера девять лет, — рассказал журналистам владелец бара.

Ферма на которой он проживал, расположена за пределами населенного пункта и доступна через мост через канал.

Полиция ее посетила и провела обыск. Правоохранители обнаружили скрытую лестницу за шкафом в гостиной, которая вела вниз к тайной комнате, где жили люди.

Соседи рассказали журналистам, что видели только одного человека на этой ферме, частично скрытой от посторонних глаз деревьями.

Местный почтальон отметил, что никогда не доставлял туда почту.

На самом деле это довольно странно, теперь я начинаю задумываться над этим, — заявил он.

Полицейские окружили местность и проводят расследование. Они подтвердили, что 58-летний мужчина был арестован и находится под следствием из-за отказа в сотрудничестве.

У нас еще много вопросов без ответа, — отметили правоохранители, добавив, что ведется расследование.

Так, пока не известно, находились ли все люди на ферме добровольно и что случилось с матерью детей. Местные чиновники утверждают, что она умерла некоторое время назад.

Также есть сообщения, что 58-летний мужчина перенес инсульт и был прикован к своей кровати.

Напомним, ученые назвали животное, которое сможет пережить «конец света».