На цій фермі люди прожили в ізоляції дев’ять років, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n128142-ne-dochekalysya-kincya-svitu-niderlandski-fermery-dev-yat-rokiv-provely-v-napivpidvalnomu.html

Ракурс

У Нідерландах виявили групу із шести людей, які впродовж дев’яти років очікували настання «кінця світу» в напівпідвальному приміщенні на території однієї з місцевих ферм у провінції Дренте, що на північному сході країни.

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Всього до цієї групи входили 58-річний чоловік та п’ятеро молодих людей, віком від 18 до 25 років — ймовірно, його діти, повідомляють BBC.

Їх виявили після того, як старший з них утік і замовив пиво в барі в сусідньому селі Руйнервольд. Після цього він сказав персоналу, що йому потрібна допомога, тож співробітники бару, викликали поліцію.

Він мав довге волосся, брудну бороду, носив старий одяг і виглядав розгубленим. Він сказав, що ніколи не ходив до школи і не був у перукаря дев’ять років, — розповів журналістам власник бару.

Ферма на якій він проживав, розташована за межами населеного пункту ідоступна через міст через канал.

Поліція її відвідала і провела обшук. Правоохоронці виявили приховані сходи за шафою у вітальні, які вели вниз до таємної кімнати, де мешкали люди.

Сусіди розповіли журналістам, що бачили тільки одну людину на цій фермі, частково прихованою від сторонніх очей деревами.

Місцевий листоноша зазначив, що ніколи не доставляв туди пошту.

Насправді це досить дивно, тепер я починаю задумуватися над цим, — заявив він.

Поліцейські оточили місцевість і проводять розслідування. Вони підтвердили, що 58-річний чоловік був заарештований і знаходиться під слідством через відмову у співпраці.

У нас ще багато питань без відповіді, — зазначили правоохоронці, додавши, що ведеться розслідування.

Так, наразі не відомо, чи перебували усі люди на фермі добровільно та що сталося з матір’ю дітей. Місцеві чиновники стверджують, що вона померла деякий час тому.

Також є повідомлення, що 58-річний чоловік переніс інсульт і був прикутий до свого ліжка.

Нагадаємо, вчені назвали тварину, яка зможе пережити «кінець світу».