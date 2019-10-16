Підприємці обурені пропозицією Зеленського щодо обов’язкових касових апаратів. Фото: comments.ua

https://racurs.ua/ua/n128140-pidpryiemci-obureni-propozyciyamy-zelenskogo-schodo-fopiv.html

Ракурс

Підприємці невдоволені ініціативами президента Володимира Зеленського щодо фізичних осіб-підприємців.

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Представники малого бізнесу виступили проти законопроектів, які передбачають введення обов’язкових касових апаратів для ФОП. Про це заявив представник переговорної групи підприємців, які брали участь у консультаціях в Офісі президента, голова Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак на власній сторінці у Facebook.

За його словами, переговорна група заявила про недовірузаступнику голови ОП Юлії Ковалів через «вчорашні маніпуляції про те, що нібито проводилися консультації з підприємцями та ухвалювалися на їхніх результатах рішення». Чумак запевнив, що підприємці планують пікетувати Офіс президента з вимогою накласти вето на ухвалені Радою закони про запровадження обов’язкових касових апаратів для ФОПів — 1053−1 та 1073.

Представник депутатської групи «За ФОПів» Роксолана Підласа на власній сторінці у Facebook повідомила, що ветування цих законів президентом нічого не змінить.

Навіть повернення 1053−1 і 1073 з пропозиціями президента (вето, яке просять під ОП), не означатиме, що проблема вирішена. Структурування великого бізнесу у ФОПах нікуди не зникне і з ним потрібно буде боротися для справедливого перерозподілу національного доходу через податкову систему. Як це робити, щоб не зачіпати справжніх ФОПів, — питання відкрите, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 жовтня в Офісі президента відбулися консультації представників влади та приватних підприємців. За підсумком заходу глава держави Володимир Зеленський запропонував запровадити мораторій на перевірки фізичних осіб-підприємців (ФОП) усіх категорій, крім «ризикових», терміном на два роки.