Предприниматели возмущены предложением Зеленского относительно обязательных кассовых аппаратов. Фото: comments.ua

https://racurs.ua/n128140-predprinimateli-vozmuscheny-predlojeniyami-zelenskogo-po-flp.html

Ракурс

Предприниматели недовольны инициативами президента Владимира Зеленского относительно физических лиц-предпринимателей.

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Представители малого бизнеса выступили против законопроектов, предусматривающих введение обязательных кассовых аппаратов для ФЛП. Об этом заявил представитель переговорной группы предпринимателей, которые принимали участие в консультациях в Офисе президента, председатель Ассоциации частных работодателей Александр Чумак на своей странице в Facebook.

По его словам, переговорная группа заявила о недоверии заместителю председателя ОП Юлии Ковалив из-за «вчерашних манипуляций о том, что якобы проводились консультации с предпринимателями и принимались на их результатах решения». Чумак заверил, что предприниматели планируют пикетировать Офис президента с требованием наложить вето на принятые Радой законы о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП — 1053−1 и 1073.

Представитель депутатской группы «За ФЛП» Роксолана Пидласа на собственной странице в Facebook сообщила, что ветирование этих законов президентом ничего не изменит.

Даже возвращение 1053−1 и 1073 с предложениями президента (вето, которое просят под ОП), не будет означать, что проблема решена. Структурирование крупного бизнеса в ФЛП никуда не исчезнет и с ним нужно будет бороться для справедливого перераспределения национального дохода через налоговую систему. Как это делать, чтобы не задевать настоящих ФЛП, — вопрос открытый, — говорится в сообщении.

Напомним, 15 октября в Офисе президента состоялись консультации представителей власти и частных предпринимателей. По итогам мероприятия глава государства Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на проверки физических лиц-предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме «рисковых», сроком на два года.