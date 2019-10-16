Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дело против Порошенко по заявлению Портнова закрыто решением прокуратуры Панамы - адвокат. Фото: Главред

Дело против Порошенко по заявлению Портнова закрыто решением прокуратуры Панамы — адвокат

16 окт 2019, 13:22
999

Прокуратура Панамы больше не расследует уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, которое было открыто после обращения экс-замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Как заявил журналистам адвокат Порошенко Илья Новиков, прокуратура закрыло дело.

Loading...

По словам юриста, панамское ведомство не нашло оснований для того, чтобы привлечь Порошенко к ответственности. Во время сегодняшней пресс-конфенерции Новиков заявил, что дело было закрыто 3 октября, передает «Интерфакс-Украина».

В своем заявлении Портнов указал, что компании, якобы связанные с пятым президентом Украины, осуществляли легализацию доходов, которые были получены преступным путем.

При этом Новиков отметил, что в прокуратуре Панамы действительно проводили расследование. Он добавил, что решение прокуратуры может быть обжаловано в Панамском суде.

В свою очередь Портнов на своей странице в Facebook прокомментировал заявление адвоката. Он задался вопросом о том, почему адвокаты Порошенко вели переписку с панамскими прокурорами, если они утверждают, что компании не имеют никакого отношения к экс-президенту.

Также Портнов выразил недовольство действиями ГПУ. По его словам, руководство Генпрокуратуры могло бы официально обменяться с Панамой документами, поинтересоваться активами Порошенко в этой стране и отреагировать на принятое по нашему заявлению решение прокурора Панамы.

Портнов вернулся в Киев в мае после победы Владимира Зеленского на выборах. СМИ приписывают ему влияние на криминальные производства, которые открылись в 2019 году против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, что на прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева постановил допросить Портнова и главу ГБР Романа Трубу в качестве свидетелей в деле о нападении на Порошенко.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Данишевская: Не понимаю, как будет происходить сокращение Верховного суда, реформа его перегрузит

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская не понимает, как будет происходить сокращение этого учреждения, предусмотренное законом о судебной реформе, и уверена, что сокращение количества судей перегрузит высшую инстанцию Фемиды

Правовые новости
17:02

Зеленский согласовал закон о перезагрузке НАПК

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября подписал принятый украинским парламентом закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции»

Новости Украины
16:47

Украинцы смогут «заработать» на налоговых скидках — Гетманцев

Всеобщее декларирование, которое будет введено в конце налоговой реформы, позволит гражданам «заработать» на налоговых скидках, считает руководитель налогового комитета Даниил Гетманцев

Новости Украины
14:16
Новости партнеров
Загрузка...