Дело против Порошенко по заявлению Портнова закрыто решением прокуратуры Панамы - адвокат. Фото: Главред

https://racurs.ua/n128139-delo-protiv-poroshenko-po-zayavleniu-portnova-zakryto-resheniem-prokuratury-panamy-advokat.html

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Прокуратура Панамы больше не расследует уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, которое было открыто после обращения экс-замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Как заявил журналистам адвокат Порошенко Илья Новиков, прокуратура закрыло дело.

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По словам юриста, панамское ведомство не нашло оснований для того, чтобы привлечь Порошенко к ответственности. Во время сегодняшней пресс-конфенерции Новиков заявил, что дело было закрыто 3 октября, передает «Интерфакс-Украина».

В своем заявлении Портнов указал, что компании, якобы связанные с пятым президентом Украины, осуществляли легализацию доходов, которые были получены преступным путем.

При этом Новиков отметил, что в прокуратуре Панамы действительно проводили расследование. Он добавил, что решение прокуратуры может быть обжаловано в Панамском суде.

В свою очередь Портнов на своей странице в Facebook прокомментировал заявление адвоката. Он задался вопросом о том, почему адвокаты Порошенко вели переписку с панамскими прокурорами, если они утверждают, что компании не имеют никакого отношения к экс-президенту.

Также Портнов выразил недовольство действиями ГПУ. По его словам, руководство Генпрокуратуры могло бы официально обменяться с Панамой документами, поинтересоваться активами Порошенко в этой стране и отреагировать на принятое по нашему заявлению решение прокурора Панамы.

Портнов вернулся в Киев в мае после победы Владимира Зеленского на выборах. СМИ приписывают ему влияние на криминальные производства, которые открылись в 2019 году против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, что на прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева постановил допросить Портнова и главу ГБР Романа Трубу в качестве свидетелей в деле о нападении на Порошенко.