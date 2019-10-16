Справа проти Порошенка за заявою Портнова закрита рішенням прокуратури Панами - адвокат. Фото:

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Прокуратура Панами більше не розслідує кримінальну справу щодо колишнього президента України Петра Порошенка, яку було відкрито після звернення екс-заступника голови адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Як заявив журналістам адвокат Порошенка Ілля Новіков, прокуратура закрила справу.

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За словами юриста, Панамське відомство не знайшло підстав для того, щоб притягнути Порошенка до відповідальності. Під час сьогоднішньої прес-конфенерции Новіков заявив, що справу було закрито 3 жовтня, передає «Інтерфакс-Україна».

У своїй заяві Портнов вказав, що компанії, нібито пов’язані з п’ятим президентом України, здійснювали легалізацію доходів, які були отримані злочинним шляхом.

При цьому Новіков зазначив, що в прокуратурі Панами дійсно проводили розслідування. Він додав, що рішення прокуратури може бути оскаржене в Панамському суді.

У свою чергу Портнов на своїй сторінці в Facebook прокоментував заяву адвоката. Він задався питанням про те, чому адвокати Порошенка вели листування з панамськими прокурорами, якщо вони стверджують, що компанії не мають ніякого відношення до екс-президента.

Також Портнов висловив невдоволення діями ГПУ. За його словами, керівництво Генпрокуратури могло б офіційно обмінятися з Панамою документами, поцікавитися активами Порошенко в цій країні і відреагувати на прийняте за нашою заявою рішення прокурора Панами.

Портнов повернувся до Києва в травні після перемоги Володимира Зеленського на виборах. ЗМІ приписують йому вплив на кримінальні провадження, які відкрилися в 2019 році проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо, що минулого тижня Шевченківський райсуд Києва постановив допитати Портнова і главу ДБР Романа Трубу в якості свідків у справі про напад на Порошенка.