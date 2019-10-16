Обов'язкові касові апарати: у «Слузі народу» розповіли, що чекає на підприємців. Фото: glavred.info

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Касові апарати для фізичних осіб-підприємців будуть обов’язковими через два роки. Голова податкового комітету парламенту, депутат від фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев прокоментував зміни для ФОП.

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За його словами, нововведення полягають в тому, що для підприємців, які працюють на єдиному податку, впроваджується електронний чек. Він вводиться для того, щоб представники великого бізнесу під прикриттям ФОП не ухилялися від сплати податку на додану вартість (ПДВ). Про це Гетманцев розповів в інтерв’ю Bihus.info.

Також впровадження електронного чека спрямовано на боротьбу з контрабандою, щоб імпортний товар не можна було продати «в тіні».

Представникам малого бізнесу потрібно буде вести облік своїх операцій за допомогою спеціального додатку в смартфоні. При цьому електронного чеку не вимагатимуть від ФОП першої групи.

Ті, хто працюють на ринках, ті, хто надають побутові послуги населенню, вони не зобов’язані вести облік операцій із використанням або електронного чека, або реєстратора розрахункових операцій, — стверджує Гетманцев.

До того ж, за словами депутата, ліміт річних операцій для підприємців другої групи збільшиться з 1,5 до 2 млн грн.

Нагадаємо, що вчора президент Володимир Зеленський ініціював запровадження дворічного мораторію на перевірки ФОП.