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Ракурс
СБУ затримала бойовика ЛНР. Фото: Народна правда

На Донбасі затримали бойовика, який із «Граду» обстрілював цивільні об'єкти (ФОТО)

16 жов 2019, 14:02
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Служба безпеки України затримала колишнього бойовика незаконного збройного формування «Заря» самопроголошеної Луганської народної республіки.

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Поплічника сепаратистів затримали під час перетину лінії розмежування у Донецькій області. Зловмисник повертався до окупованого Донецька. Правоохоронці перевірили особу чоловіка та встановили, що він родом із Харкова, свого часу активно воював проти ЗСУ на Донбасі, після того, як у серпні 2014 році вступив до лав НЗФ «Заря». Про це 16 жовтня повідомив прес-центр СБУ.

Спочатку бойовик пройшов спеціальний вишкіл з бойової підготовки, а потім воював проти сил АТО на луганському напрямку. Крім того, зловмисник у складі артилерійського розрахунку терористів обстрілював Луганський аеропорт та цивільні об'єкти.

Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від восьми до 15 років з конфіскацією майна. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Затриманий терорист. Фото: СБУ

Нагадаємо, у вересні в Луганській області правоохоронці затримали колишнього учасника терористичної організації Луганська народна республіка. Зловмисник приєднався до проросійських терористів у 2015 році й зі зброєю в руках протистояв українській армії, брав участь у бойових діях.

Джерело: Ракурс


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