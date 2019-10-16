СБУ затримала бойовика ЛНР. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n128143-na-donbasi-zatrymaly-boyovyka-yakyy-iz-gradu-obstriluvav-cyvilni-obiekty-foto.html

Ракурс

Служба безпеки України затримала колишнього бойовика незаконного збройного формування «Заря» самопроголошеної Луганської народної республіки.

Loading...

Поплічника сепаратистів затримали під час перетину лінії розмежування у Донецькій області. Зловмисник повертався до окупованого Донецька. Правоохоронці перевірили особу чоловіка та встановили, що він родом із Харкова, свого часу активно воював проти ЗСУ на Донбасі, після того, як у серпні 2014 році вступив до лав НЗФ «Заря». Про це 16 жовтня повідомив прес-центр СБУ.

Спочатку бойовик пройшов спеціальний вишкіл з бойової підготовки, а потім воював проти сил АТО на луганському напрямку. Крім того, зловмисник у складі артилерійського розрахунку терористів обстрілював Луганський аеропорт та цивільні об'єкти.

Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від восьми до 15 років з конфіскацією майна. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, у вересні в Луганській області правоохоронці затримали колишнього учасника терористичної організації Луганська народна республіка. Зловмисник приєднався до проросійських терористів у 2015 році й зі зброєю в руках протистояв українській армії, брав участь у бойових діях.