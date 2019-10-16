Верховна Рада ухвалила закон покарання для нардепів за прогули. Фото: today.ua

https://racurs.ua/ua/n128137-rada-zaprovadyla-pokarannya-dlya-nardepiv-za-proguly.html

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Український парламент розглянув у другому читанні ініційований «Слугою народу» законопроект № 1035−2, що пропонує не відшкодовувати депутату витрати, пов’язані з виконанням ним повноважень, якщо той без поважних причин пропускає пленарні засідання або засідання комітету.

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Проект закону про внесення змін до закону України «Про статус народного депутата України» та до регламенту Верховної Ради України сьогодні підтримали 265 народних депутатів. Про це йшлося під час трансляції засідання ВРУ.

Для належного виконання народним депутатом України окремих обов’язків, визначених законом України «Про статус народного депутата України», пропонується припиняти йому відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі, якщо такий народний депутат України протягом місяця упродовж чергової сесії Верховної Ради України без поважних причин не брав особисту участь у більш, ніж одній третині пленарних засідань Верховної Ради України або більш, ніж половині засідань комітету Верховної Ради України, до складу якого він входить, — йдеться у пояснювальній записці до документу.

Рух «Чесно» відзначає, що йдеться про так звану другу «депутатську зарплату» — додаткові щомісячні виплати парламентарію в розмірі його місячної зарплати (не стосується компенсації вартості проїзду або оренди житла). Наголошується, що наразі заробітна плата українського парламентарія разом із «депутатськими» в середньому становить близько 35 тис. грн «на руки» залежно від посади в комітеті.

Автори законопроекту № 1035−2 також переглянули принцип електронної реєстрації. Відтепер народному обранцю перед відкриттям засідання потрібно буде натиснути кнопку «за». Якщо ж нардеп спізнився та не встиг зареєструватися, але протягом засідання брав участь у голосуваннях, його вважатимуть зареєстрованим.

Активісти руху «Чесно» відзначають, що наразі законодавство не передбачає якогось істотного покарання для нардепів за прогулювання пленарних засідань і засідань комітетів.

Нагадаємо, спікер ВРУ Дмитро Разумков заявив, що депутати з фракції «Слуга народу», яких зловили на кнопкодавстві, заплатять штраф у 40 тис. грн.