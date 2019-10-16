Новини України

Українці зможуть "заробити" на податкових знижках - Гетманцев. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n128144-ukrayinci-zmojut-zarobyty-na-podatkovyh-znyjkah-getmancev.html

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Українці зможуть «заробити» на знижках на податки після того, як в країні буде введено загальне декларування. Його планують ввести в кінці податкової реформи, яку проводить уряд.

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Про це в інтерв’ю Bihus.Info заявив глава податкового комітету Данило Гетманцев. За його словами, після введення реформи з’явиться велика кількість різних відрахувань і можливостей для податкової знижки, завдяки чому держава повертатиме кошти громадянам.

Ви поїхали десь відпочили на курорті українському (це важливо дуже), ви можете на цю суму зменшити суму свого оподатковуваного доходу. Ви вчитеся десь на другу або третю освіту, ви також маєте право зменшити свій оподатковуваний дохід, — навів приклади Гетманцев.

У свою чергу держава від загального декларування прибутку отримувати не буде. Гетманцев не виключив, що до бюджету буде надходити менше податків після проведення реформи, але її мета — забезпечити справедливість оподаткування.

Заповнюючи декларацію, ви таким чином платите менше. Менше платите в грошах. І це дуже великі насправді кошти, які ви можете заощадити шляхом подачі декларації, — вважає він.

За словами Гетманцева, в декларації будуть вноситься доходи всієї родини відразу, що дозволить громадянам зменшити рівень оподаткування.

Нагадаємо, що також Гетманцев розповів про те, що в Україні почнуть зменшуватися податки на зарплату, а станеться це через 3−4 року.