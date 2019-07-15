Новый скандал Трампа: президента США обвинили в расизме и унижении женщин, фото — CoinDesk

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп попал в новый скандал. На этот раз его обвинили в расизме и унижении женщин. Это произошло после серии твитов главы Белого дома, в которых он посоветовал нескольким конгресвумен «вернуться туда, откуда они прибыли в Америку».

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Оппоненты Трампа увидели в переписке Трампа в Твиттер дух расизма. Глава государства раскритиковал демократов в Конгрессе, которые оказались женщинами, принадлежащими к этническим меньшинствам.

Скандал разгорелся из-за того, что Трамп написал следующий текст: «Так интересно видеть „прогрессивных“ демократических конгресвумен, которые приехали из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой. Они сейчас громко рассказывают народу Соединенных Штатов, самой величественной и мощной нации в мире, о том, что должно делать наше правительство».

Трамп не удержался от эффектной концовки и завершил свою мысль так: «Почему бы им не вернуться и не помочь исправить полностью разрушенные и зараженные преступностью места, откуда они прибыли. А потом приехать обратно и показать нам, как это делается».

Среди женщин, которые стали объектом нападок Трампа, оказалась конгресвумен Александрия Окас-Кортес, а также ее союзницы — представительница штата Миннесота Ильхан Омар, Айян Пресли (Массачусетс) и Рашида Тлаиб (Мичиган), сообщает BBC.

Интересно, что большинство женщин из этого списка родились на территории Соединенных Штатов. Окас-Кортес имеет пуэрториканские корни, однако родилась в Бронксе (Нью-Йорк). Пресли родилась в Цинциннати, а дочь палестинских иммигрантов Тлаиб — в Детройте. И только Омар родился в Сомали, но провела часть своего детства в лагере для беженцев в Кении, а в возрасте 12 лет переехала в США, самостоятельно изучив английский язык.

Трампа обвинили в «расистских и отвратительных» замечаниях. Сам он в ответ на обвинения сразу полез в словесную драку в Твиттере.

Печально видеть, как демократы защищают людей, которые так плохо говорят о нашей стране, которые ненавидит Израиль с истинной и безудержной страстью. Ужасные вещи, которые они говорят о США, не должны остаться незамеченными, — прокомментировал Трамп критику в свой адрес.

Соперница Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон не удержалась, чтобы не повернуть слова президента против него.

Они — из Америки, и вы правы в одном: их нынешнее правительство — это полная и тотальная катастрофа, — написала Клинтон.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Трампа в том, что его заявления подтверждают — его план «Сделаем Америку снова великой» всегда был нацелен на то, чтобы сделать Америку снова исключительно «белой».