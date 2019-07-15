Новий скандал Трампа: президента США звинуватили в расизмі і приниженні жінок, фото — CoinDesk

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп потрапив у новий скандал. Цього разу його звинуватили в расизмі і приниженні жінок. Це сталося після серії твітів глави Білого дому, у який він порадив конгресвумен «повернутися туди, звідки вони прибули в Америку».

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Опоненти Трампа відчули у переписці Трампа в Твіттер дух расизму. Глава держави розкритикував демократів у Конгресі, які виявилися жінками, що належали до етнічних меншин.

Скандал розгорівся з того, що Трамп написав наступний текст: «Так цікаво бачити „прогресивних“ демократичних конгресвумен, які приїхали з країн, уряди яких є повною і тотальною катастрофою. Він зараз голосно розповідають народу Сполучених Штатів, найвеличнішій і наймогутнішій нації, про те, як має керувати наш уряд».

Трамп не втримався від ефектної кінцівки і завершив свою думку так: «Чому б їм не повернутися і не допомогти виправити повністю зруйновані і заражені злочинністю місця, звідки вони прибули. А потім приїхати назад і показати нам, як це робиться».

Серед жінок, які стали об'єктом нападок Трампа, виявилася конгресвумен Олександрія Окас-Кортес, а також її союзниці — представниця штату Міннесота Ільхан Омар, Айян Преслі (Массачусетс) і Рашида Тлаіб (Мічиган), повідомляє BBC.

Цікаво, що більшість жінок з цього списку народилися на території Сполучених Штатів. Окас-Кортес має пуерториканські коріння, проте народилася в Бронксі (Нью-Йорк). Преслі народилася в Цинциннаті, а дочка палестинських іммігрантів Тлаіб — у Детройті. І лише Омар народилася в Сомалі, але провела частину свого дитинства в таборі для біженців в Кенії, а у віці 12 років переїхала в США, самостійно вивчивши англійську мову.

Трампа звинуватили в «расистських і огидних» зауваженнях. Сам він у відповідь на звинувачення відразу поліз в словесну бійку у Твіттер.

Сумно бачити, як демократи захищають людей, які так погано говорять про нашу країну, і хто, до того ж, ненавидить Ізраїль з істинною і нестримної пристрастю. Жахливі речі, які вони говорять про США, не повинні залишитися непоміченими, — прокоментував Трамп критику на свою адресу.

Суперниця Трампа на президентських виборах 2016 року Гілларі Клінтон не втрималася, щоб не повернути слова президента проти нього.

Вони — з Америки, і ви маєте рацію в одному: їх нинішній уряд — це повна і тотальна катастрофа, — написала Клінтон.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі звинуватила Трампа в тому, що його заяви підтверджують, що його план «Зробимо Америку великої знову» завжди був націлений на те, щоб зробити Америку знову виключно «білою».