Новости Украины

Под Одессой 12-летние подростки ради забавы забили насмерть бездомного. Фото: 24 канал

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В Одесской области двое 12-летних подростков ради развлечения убили 56-летнего бездомного мужчину. Инцидент произошел в населенном пункте Беляевка.

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Тело погибшего было обнаружено в сквере возле насосной станции. Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, на нем были обнаружены признаки насильственной смерти.

Смерть мужчины наступила в результате перелома черепа. Убийц удалось найти спустя день после того, как полицейские изучили видео с камер наблюдения и опросили возможных свидетелей.

В полиции рассказали, что двое подростков увидели мужчину, когда тот рылся в мусорном баке. Ради забавы они решили проследить за ним, а затем начали кидаться в мужчину камнями и палками. Когда он упал, они спокойно ушли с места преступления.

В ходе обысков по месту жительства подростков полицейские обнаружили одежду со следами крови.

Следствие установило, что оба подростка воспитываются в неблагополучных семьях и состоят на учете в социальных службах. Родители малолетних преступников неоднократно привлекались к административной ответственности.

Полиция начала расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). В отношении несовершеннолетних могут применить принудительные меры воспитательного характера.

Напомним, что несколько дней назад жестокое избиение двух девушек произошло в Запорожье. Группа подростков снимала на мобильные телефоны нападение на школьниц.