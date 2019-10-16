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Как в середине августа: в Киеве установлен уникальный климатический рекорд. Фото: Вести

Как в середине августа: в Киеве установлен уникальный климатический рекорд

16 окт 2019, 15:28
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Новый температурный рекорд побит в Киеве во вторник, 15 октября. В этот день температура воздуха в украинской столице поднялась до отметки +24,1 градуса, что на 0.4 градуса больше предыдущего рекорда в этот день.

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15 октября был четвертый день «бабьего лета», который ознаменовался третьим температурным рекордом в столице. Прошлый максимум здесь был зафиксирован в 1885 году. Тогда термометры показывали на 0.4 градуса меньше, сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В обсерватории уточнили, что такой температурный показатель по климатическим нормам соответствует середине августа.

С начала «бабьего лета» в Киеве уже были установлены два рекорда. Так, в воскресенье, 13 октября, температура воздуха поднялась до 23,8 градусов. По данным синоптиков, это на 0,4 градуса выше предыдущего максимума. Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября составила 16,6 градуса. Это произошло впервые за 139 лет.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили прогноз погоды на сегодня, 16 октября. Специалисты обещают украинцам тепло и туманы.

Источник: Ракурс


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