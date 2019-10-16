Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 17 октября ожидается теплая и солнечная. Существенных осадков не обещают.

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Ночью столбики термометров покажут от 6° в центральных и восточных областях до 13° тепла в южных регионах и Крыму. Днем 17−24° тепла по Цельсию. Ветер северо-восточный и юго-восточный 3−8 м/с. Об этом сегодня сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 17 октября будет радовать солнцем и теплом. Температура воздуха ночью 8−10° тепла, а днем 19−21° тепла.

Во Львове в четверг без существенных осадков, будет сухо и солнечно. Столбики термометров ночью покажут 8−10° тепла, днем 19−21° выше нуля по Цельсию.

В Одессе завтра прогнозируют сухую и солнечную погоду. Ночью температура воздуха 10−12° тепла, днем воздух прогреется до 17−19° тепла.

В Днепре в четверг синоптики прогнозируют тепло. Ночью температура воздуха 7−9° тепла, а днем 20−22° с выше нуля.

В Харькове завтра ожидается сухая и теплая погода. Ночью температура воздуха 7−9° тепла, днем 19−21° выше нуля.

В Карпатах 17 октября без существенных осадков. Температура воздуха ночью 7−10° тепла, днем 19−23° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 октября прогнозируется спокойная. Небольшие возмущения возможны в течение ближайших суток.

Напомним, 15 октября в Киеве был побит новый температурный рекорд. В этот день температура воздуха в украинской столице поднялась до отметки +24,1 градуса, что на 0.4 градуса больше предыдущего рекорда в этот день.