Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 17 октября: бабье лето продолжит радовать украинцев (КАРТА)

16 окт 2019, 16:08
999

Погода в Украине 17 октября ожидается теплая и солнечная. Существенных осадков не обещают.

Loading...

Ночью столбики термометров покажут от 6° в центральных и восточных областях до 13° тепла в южных регионах и Крыму. Днем 17−24° тепла по Цельсию. Ветер северо-восточный и юго-восточный 3−8 м/с. Об этом сегодня сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 17 октября будет радовать солнцем и теплом. Температура воздуха ночью 8−10° тепла, а днем 19−21° тепла.

Во Львове в четверг без существенных осадков, будет сухо и солнечно. Столбики термометров ночью покажут 8−10° тепла, днем 19−21° выше нуля по Цельсию.

В Одессе завтра прогнозируют сухую и солнечную погоду. Ночью температура воздуха 10−12° тепла, днем воздух прогреется до 17−19° тепла.

В Днепре в четверг синоптики прогнозируют тепло. Ночью температура воздуха 7−9° тепла, а днем 20−22° с выше нуля.

В Харькове завтра ожидается сухая и теплая погода. Ночью температура воздуха 7−9° тепла, днем 19−21° выше нуля.

В Карпатах 17 октября без существенных осадков. Температура воздуха ночью 7−10° тепла, днем 19−23° выше нуля.

Погода в Украине на 17 октября. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 17 октября прогнозируется спокойная. Небольшие возмущения возможны в течение ближайших суток.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, 15 октября в Киеве был побит новый температурный рекорд. В этот день температура воздуха в украинской столице поднялась до отметки +24,1 градуса, что на 0.4 градуса больше предыдущего рекорда в этот день.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Данишевская: Не понимаю, как будет происходить сокращение Верховного суда, реформа его перегрузит

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская не понимает, как будет происходить сокращение этого учреждения, предусмотренное законом о судебной реформе, и уверена, что сокращение количества судей перегрузит высшую инстанцию Фемиды

Правовые новости
17:02

Зеленский согласовал закон о перезагрузке НАПК

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября подписал принятый украинским парламентом закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции»

Новости Украины
16:47

Украинцы смогут «заработать» на налоговых скидках — Гетманцев

Всеобщее декларирование, которое будет введено в конце налоговой реформы, позволит гражданам «заработать» на налоговых скидках, считает руководитель налогового комитета Даниил Гетманцев

Новости Украины
14:16
Новости партнеров
Загрузка...