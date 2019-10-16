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Приватизация общежитий: жители, которые провели в них ремонт, получат компенсацию, фото — "112 Украина"

Жители общежитий, которые провели в них ремонт, получат компенсацию — законопроект о приватизации

16 окт 2019, 16:02
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Кабинет министров 16 октября одобрил законопроект, который поможет жителям общежитий приватизировать жилье.

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Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге сообщил, что правительство одобрило законопроект «Об Общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2020−2021 год».

Этот документ позволяет передать в собственность территориальных общин общежития, которые находились в уставном капитале бывших государственных и коммунальных предприятий. По словам Гончарука, это позволит провести капитальный ремонт таких общежитий и предоставит достойные условия проживания для граждан и их семей, кто уже живет в таких общежитиях.

У нас много людей, которые живут в общежитиях, которые ранее, еще в советское время были построены и принадлежали к тому или иному имущественному комплексу. Далеко не всегда эти общежития были без проблем переданы в собственность общины или государства. Как следствие, люди, которые там живут, далеко не всегда имеют возможность нормально это приватизировать, — сообщил Гончарук.

В законопроекте, который Кабинет министров подает в Раду, усовершенствована процедура приватизации, в частности, предусмотрены средства для компенсации людям стоимости ремонтов, которые они провели в помещениях общежитий.

Дадим возможность людям, которые там проживают, спокойно приватизировать ту часть недвижимости, на которую они имеют право, — сообщил премьер-министр.

Еще в апреле 2017 года Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет бесплатно приватизировать помещения в общежитии, если лицо проживает в нем свыше пяти лет. Согласно этому документу, право на приватизацию комнаты в общежитии получили граждане, проживающие в общежитиях, находящихся в собственности объединенных территориальных общин. Житель общежития для получения права бесплатной приватизации должен быть вселенным в общежитие на основании специального ордера и проживать в нем по договору найма жилого помещения.

Источник: Ракурс


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