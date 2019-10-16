Украинские моряки пройдут реабилитацию в Латвии — Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n128152-ukrainskie-moryaki-proydut-reabilitaciu-v-latvii-zelenskiy.html

Ракурс

Украинские моряки, которых 7 сентября освободили в рамках обмена пленными с РФ в формате «35 на 35», пройдут курс лечения и реабилитации в Латвии.

Loading...

Президент прибалтийской республики Эгилс Левитс подтвердил приглашение морякам в свою страну во время сегодняшней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риге, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Зеленский отметил гуманитарную помощь со стороны Латвии, которую она оказывает Украине. По его словам, очень важны для Киева и реабилитация раненых украинских военных, и отдых в Прибалтике детей, которые потеряли родителей в ходе войны на Донбассе.

Также президент Украины поблагодарил латвийского коллегу за помощь в реформировании украинской армии согласно стандартам НАТО.

Сегодня Зеленский находится в Латвии с официальным визитом. Кроме президента республики, он встретился со спикером сейма и премьер-министром, а также с представителями украинской общины.

Напомним, что в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в сентябре домой вернулись 24 захваченных в Керченском проливе украинских моряка и 11 политзаключенных, в том числе режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.