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Украинские моряки пройдут реабилитацию в Латвии — Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украинские моряки пройдут реабилитацию в Латвии — Зеленский

16 окт 2019, 15:58
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Украинские моряки, которых 7 сентября освободили в рамках обмена пленными с РФ в формате «35 на 35», пройдут курс лечения и реабилитации в Латвии.

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Президент прибалтийской республики Эгилс Левитс подтвердил приглашение морякам в свою страну во время сегодняшней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риге, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Зеленский отметил гуманитарную помощь со стороны Латвии, которую она оказывает Украине. По его словам, очень важны для Киева и реабилитация раненых украинских военных, и отдых в Прибалтике детей, которые потеряли родителей в ходе войны на Донбассе.

Также президент Украины поблагодарил латвийского коллегу за помощь в реформировании украинской армии согласно стандартам НАТО.

Сегодня Зеленский находится в Латвии с официальным визитом. Кроме президента республики, он встретился со спикером сейма и премьер-министром, а также с представителями украинской общины.

Напомним, что в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в сентябре домой вернулись 24 захваченных в Керченском проливе украинских моряка и 11 политзаключенных, в том числе режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.

Источник: Ракурс


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