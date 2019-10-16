Станислав Шевчук, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n128154-shevchuk-poka-ne-mojet-vernutsya-k-ispolneniu-svoih-obyazannostey-ksu.html

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Станислав Шевчук, восстановленный недавно Окружным административным судом Киева (ОАСК) в должности председателя Конституционного суда Украины (КСУ), пока не может вернуться к исполнению своих обязанностей.

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Об этом говорится в разъяснении, опубликованном пресс-службой КСУ.

Отмечается, что Шевчук сегодня обратился к КСУ с устным требованием допустить его к месту работы в связи с тем, что в решении ОАСК указано, что его должны безотлагательно восстановить в должности судьи и председателя КСУ.

Станиславу Шевчуку было разъяснено, что Конституционный Суд Украины безотлагательно, 15 октября в 11 час. 15 мин., приступил к рассмотрению этого вопроса, — отмечает пресс-служба ведомства.

Однако, отмечают в КСУ, до сих пор отсутствует соответствующее решение ОАСК, заверенное гербовой печатью, как того требует законодательство. Кроме того, как сокращенный, так и полный тексты решения суда по этому делу отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений.

Также в КСУ подчеркнули, что предоставленная Шевчуком лично 15 октября копия сокращенного судебного решения не заверена надлежащим образом.

Шевчука с должности главы КСУ большинством голосов судей этого ведомства уволили 14 мая этого года. Он также потерял должность судьи. Шевчук считает, что причиной его увольнения стали «внутренние интриги» в КСУ, поэтому обжаловал это решение в суде.

Напомним, решение ОАСК о восстановлении Шевчука в должности появилось 11 октября.