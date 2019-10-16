Владимир Балух. Фото: UA:Суспільне

https://racurs.ua/n128148-baluh-prokommentiroval-otvet-zelenskogo-o-privlechenii-politzakluchennyh-k-peregovoram-s-rf.html

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Владимир Балух, украинский политзаключенный, отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона о возможности привлечения освобожденных из плена украинцев к переговорному процессу с РФ.

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Балух в комментарии УНН отметил, что недоволен ответом главы государства.

Там немножко некорректно, — прокомментировал Балух ответ Зеленского.

Зеленский, отвечая на вопрос от Балуха во время недавнего пресс-марафона, отметил, что возможность включения в переговорный процесс бывших пленников Кремля существует. Он напомнил, что к переговорам привлечены подгруппы по безопасности и политическому урегулированию, а также экономическая и гуманитарная. В состав последней и могут войти украинские граждане, которые были незаконно осуждены в России.

Балух уточнил, что пытался узнать, по каким причинам в состав переговорных групп не включают тех, кто был официально осужден в РФ. По его мнению, политзаключенные лучше других понимают специфику действий Кремля. Привлечение их к переговорам помогло бы продвинуться в этом вопросе, поскольку советы относительно действий Трехсторонней контактной группы может давать лишь человек, который хорошо знает ситуацию изнутри.

Сам Балух, по его словам, планирует продолжать искать пути, как помочь Украине в противостоянии с РФ.

Напомним, в сентябре Балух рассказал о своем заключении в российской Твери. По его словам, там над ним регулярно издевались и применяли физическое насилие.