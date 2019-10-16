Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Балух. Фото: UA:Суспільне

Балух прокомментировал ответ Зеленского о привлечении политзаключенных к переговорам с РФ

16 окт 2019, 15:29
999

Владимир Балух, украинский политзаключенный, отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона о возможности привлечения освобожденных из плена украинцев к переговорному процессу с РФ.

Loading...

Балух в комментарии УНН отметил, что недоволен ответом главы государства.

Там немножко некорректно, — прокомментировал Балух ответ Зеленского.

Зеленский, отвечая на вопрос от Балуха во время недавнего пресс-марафона, отметил, что возможность включения в переговорный процесс бывших пленников Кремля существует. Он напомнил, что к переговорам привлечены подгруппы по безопасности и политическому урегулированию, а также экономическая и гуманитарная. В состав последней и могут войти украинские граждане, которые были незаконно осуждены в России.

Балух уточнил, что пытался узнать, по каким причинам в состав переговорных групп не включают тех, кто был официально осужден в РФ. По его мнению, политзаключенные лучше других понимают специфику действий Кремля. Привлечение их к переговорам помогло бы продвинуться в этом вопросе, поскольку советы относительно действий Трехсторонней контактной группы может давать лишь человек, который хорошо знает ситуацию изнутри.

Сам Балух, по его словам, планирует продолжать искать пути, как помочь Украине в противостоянии с РФ.

Напомним, в сентябре Балух рассказал о своем заключении в российской Твери. По его словам, там над ним регулярно издевались и применяли физическое насилие.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Данишевская: Не понимаю, как будет происходить сокращение Верховного суда, реформа его перегрузит

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская не понимает, как будет происходить сокращение этого учреждения, предусмотренное законом о судебной реформе, и уверена, что сокращение количества судей перегрузит высшую инстанцию Фемиды

Правовые новости
17:02

Зеленский согласовал закон о перезагрузке НАПК

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября подписал принятый украинским парламентом закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции»

Новости Украины
16:47

Украинцы смогут «заработать» на налоговых скидках — Гетманцев

Всеобщее декларирование, которое будет введено в конце налоговой реформы, позволит гражданам «заработать» на налоговых скидках, считает руководитель налогового комитета Даниил Гетманцев

Новости Украины
14:16
Новости партнеров
Загрузка...