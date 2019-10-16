Володимир Балух. Фото: UA:Суспільне

https://racurs.ua/ua/n128148-baluh-prokomentuvav-vidpovid-zelenskogo-pro-zaluchennya-politv-yazniv-do-peregovoriv-z-rf.html

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Володимир Балух, український політв’язень, відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського під час прес-марафону щодо можливості залучення звільнених із полону українців до переговорного процесу з РФ.

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Балух у коментарі УНН зазначив, що незадоволений відповіддю глави держави.

Там трошки некоректно, — прокоментував Балух відповідь Зеленського.

Зеленський, відповідаючи на запитання від Балуха під час недавнього прес-марафону, зазначив, що можливість включення до переговорного процесу колишніх бранців Кремля існує. Він нагадав, що до переговорів залучено безпекову, політичну, економічну й гуманітарну підгрупи. До складу останної й можуть увійти українські громадяни, котрі були незаконно засуджені в Росії.

Балух уточнив, що намагався дізнатися в Зеленського, з яких причин до складу переговорних груп не залучають тих, хто був офіційно засуджений у РФ. На його думку, політв’язні краще за інших розуміють специфіку дій Кремля. Їх залучення до переговорів допомогло би просунутися в цьому питанні, оскільки поради щодо дій Тристоронньої контактної групи може давати людина, яка добре знає ситуацією зсередини.

Сам Балух, за його словами, планує продовжувати шукати шляхи, як допомогти Україні у протистоянні з РФ.

Нагадаємо, у вересні Балух розповів про своє ув’язнення в російській Твері. За його словами, там над ним регулярно знущалися і застосовували фізичне насилля.