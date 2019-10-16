Станіслав Шевчук, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n128154-shevchuk-narazi-ne-moje-povernutysya-do-vykonannya-svoyih-obov-yazkiv-ksu.html

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Станіслав Шевчук, поновлений нещодавно Окружним адміністративним судом Києва (ОАСК) на посаді голови Конституційного суду України (КСУ), наразі не може повернутися до виконання своїх обов’язків.

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Про це йдеться у роз’ясненні, опублікованому прес-службою КСУ.

Зазначається, що Шевчук сьогодні звернувся до КСУ з усною вимогою допустити його до місця роботи у зв’язку з тим, що в рішенні ОАСК вказано, що його мають невідкладно поновити на посаді судді та голови КСУ.

Станіславу Шевчуку було роз’яснено, що Конституційний Суд України невідкладно, 15 жовтня об 11 год. 15 хв, приступив до розгляду цього питання, — зазначає прес-служба відомства.

Однак, наголошують у КСУ, досі ще відсутнє відповідне рішення ОАСК, завірене гербовою печаткою, як цього вимагає законодавство. Крім того, як скорочений, так і повний тексти рішення суду в цій справі відсутні у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Також у КСУ наголосили, що надана Шевчуком особисто 15 жовтня копія скороченого судового рішення не завірена належним чином.

Шевчука з посади голови КСУ більшістю голосів суддів цього відомства звільнили 14 травня цього року. Він також втратив посаду судді. Шевчук вважав, що причиною його звільнення стали «внутрішні інтриги» в КСУ, тож оскаржив це рішення в суді.

Нагадаємо, рішення ОАСК про поновлення Шевчука на посаді з’явилося 11 жовтня.