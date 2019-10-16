Українські моряки пройдуть реабілітацію в Латвії — Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n128152-ukrayinski-moryaky-proydut-reabilitaciu-v-latviyi-zelenskyy.html

Ракурс

Українські моряки, яких 7 вересня звільнили у рамках обміну полоненими із РФ у форматі «35 на 35», пройдуть курс лікування та реабілітації у Латвії.

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Президент прибалтійської республіки Егілс Левітс підтвердив запрошення морякам до своєї країни під час сьогоднішньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Ризі, повідомляє прес-служба українського лідера.

Зеленський відзначив гуманітарну допомогу з боку Латвії, яку вона надає Україні. За його словами, дуже важливими для Києва є і реабілітація поранених українських військових, і відпочинок у Прибалтиці дітей, які втратили батьків під час війни на Донбасі.

Також президент України подякував латвійському колезі за допомогу в реформуванні української армії відповідно до стандартів НАТО.

Сьогодні Зеленський перебуває в Латвії з офіційним візитом. Окрім президента республіки, він зустрівся зі спікером сейму та прем'єр-міністром, а також із представниками української діаспори.

Нагадаємо, що в рамках обміну утримуваними особами між Росією та Україною у вересні додому повернулися 24 захоплені в Керченській протоці українські моряки та 11 політв’язнів, у тому числі режисер Олег Сенцов і журналіст Роман Сущенко.