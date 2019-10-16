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Приватизація гуртожитків: мешканці, які провели у них ремонт, отримають компенсацію, фото — "112 Україна"

Мешканці гуртожитків, які провели у них ремонт, отримають компенсацію — законопроект про приватизацію

16 жов 2019, 16:02
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Кабінет міністрів 16 жовтня схвалив законопроект, який допоможе мешканцям гуртожитків приватизувати житло.

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу повідомив, що уряд схвалив законопроект «Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020−2021 рік».

Цей документ дозволяє передати у власність територіальних громад гуртожитки, які перебували у статутному капіталі колишніх державних та комунальних підприємств. За словами Гончарука, це дозволить провести капітальний ремонт таких гуртожитків і надасть гідні умови проживання для тих громадян та їхніх родин, хто вже мешкає у таких гуртожитках.

У нас багато людей, які живуть в гуртожитках, які раніше, ще за радянської доби були побудовані і належали до того чи іншого майнового комплексу. Далеко не завжди ці гуртожитки були без проблем передані у власність громади або держави. Як наслідок, люди, які там живуть, далеко не завжди мають можливість нормально це приватизувати, — повідомив Гончарук.

В законопроекті, який Кабінет міністрів подає до Ради, вдосконалено процедуру приватизації, зокрема, передбачено кошти для компенсації людям ремонтів, які вони провели у приміщеннях гуртожитків.

Дамо можливість людям, які там проживають, спокійно приватизувати ту частину нерухомості, на яку вони мають право, — повідомив прем'єр-міністр.

Ще у квітні 2017 року Верховна Рада прийняла законопроект, який дозволяє безкоштовно приватизувати приміщення у гуртожитку, якщо особа мешкає у ньому понад п’ять років. Згідно з цим документом, право на приватизацію кімнати у гуртожитку отримали громадяни, які проживають у гуртожитках, що знаходяться у власності об'єднаних територіальних громад. Мешканець гуртожитку для отримання права безкоштовної приватизації повинен бути вселений до гуртожитку на підставі спеціального ордера та проживати в ньому за договором найму жилого приміщення.

Джерело: Ракурс


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