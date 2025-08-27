Кабмін схвалив закон про нові податки на доходи від Glovo. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208742-kabmin-pidtrymav-novi-podatky-na-dohody-vid-uber-glovo-ta-inshyh-platform.html

Ракурс

Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо обміну даними про доходи з цифрових платформ.

Проект закону був розроблений для виконання міжнародних зобов’язань перед МВФ та імплементації Директиви Ради Євросозу і модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ. Він дозволить Україні приєднатися до глобальної системи обміну даними про доходи, отримані через цифрові платформи, такі як Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo тощо. Про це 27 серпня повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

Нові правила передбачатимуть, що доходи українських користувачів-резидентів надходитиме до Податкової служби як від операторів платформ, так і від іноземних податкових органів.

Крім того, для підзвітних продавців запроваджується пільгова ставка ПДФО 5%, якщо:

відкрито окремий банківський рахунок для надходжень з платформ і розрахунки проведено через нього;

такі особи не є самозайнятими, не мають найманих працівників;

річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 млн гривень станом на 1 січня 2025 року);

відсутня торгівля підакцизними товарами.

В інших випадках діятиме стандартна ставка у 18%.

Також новий закон передбачає спрощення для дрібних продавців, які здійснюють не більше трьох продажів на рік на суму до 2 тис. євро.

Доходи від продажу товарів до 36 тис. 336 грн і надалі не оподатковуватимуть.

Урядовці наголошують, що нові правила спрямовані на розвиток цифрової економіки, підвищення податкової культури та забезпечення міжнародної прозорості відповідно до стандартів ЄС та ОЕСР.

Схвалений урядом законопроект ще має розглянути Верховна Рада.

Нагадаємо, у березні президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби, який був ухвалений Верховною Радою ще на початку грудня 2024 року. Експерти заявляли, що за цей час бюджет недоотримав близько 2 млрд грн.