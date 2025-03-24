Президент нарешті підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби

https://racurs.ua/ua/n205040-prezydent-pidpysav-zakon-pro-pidvyschennya-akcyziv-na-tutunovi-vyroby-yih-pryv-yazaly-do-ievro.html

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Президент нарешті підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби

Рада ухвалила його ще на початку грудня минулого року, і з тих пір він два місяці перебував у невизначеному — президент його не підписував і не ветував.

За цей час бюджет недоотримав близько 2 млрд грн, зазначає нардеп Ярослав Железняк та старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай. ЦЕС у своїх соцмережах написав: Дотисли всі разом, вітаю! Хоча, схоже, наші партнери перш за все, але дякую усім, хто підписав петицію! Дві короткі ремарки:

1) Ціна пачки сигарет виросте не на 40 грн, а на 20−25 грн.