Ракурсhttps://racurs.ua/
Президент нарешті підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби
Президент підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби, їх прив’язали до євроhttps://racurs.ua/ua/n205040-prezydent-pidpysav-zakon-pro-pidvyschennya-akcyziv-na-tutunovi-vyroby-yih-pryv-yazaly-do-ievro.htmlРакурс
Президент нарешті підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби
Рада ухвалила його ще на початку грудня минулого року, і з тих пір він два місяці перебував у невизначеному — президент його не підписував і не ветував.
За цей час бюджет недоотримав близько 2 млрд грн, зазначає нардеп Ярослав Железняк та старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.
ЦЕС у своїх соцмережах написав:
Дотисли всі разом, вітаю! Хоча, схоже, наші партнери перш за все, але дякую усім, хто підписав петицію! Дві короткі ремарки:
1) Ціна пачки сигарет виросте не на 40 грн, а на 20−25 грн.
2) Бюджет втратив більше, ніж 2 млрд грн. Надходження від тютюнових акцизів у перші два місяці можуть вказувати на те, що тютюнщики активно форстолили, тобто накопичували запаси товару за «старими» акцизами. Тепер будуть економити. Перевіримо цю гіпотезу на горизонті кількох місяців.