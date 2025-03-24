Президент подписал закон о повышении акцизов на табачные изделия, их привязали к евро

https://racurs.ua/n205040-prezident-podpisal-zakon-o-povyshenii-akcizov-na-tabachnye-izdeliya-ih-privyazali-k-evro.html

Ракурс

Президент нарешті підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби

Рада ухвалила його ще на початку грудня минулого року, і з тих пір він два місяці перебував у невизначеному — президент його не підписував і не ветував.

За цей час бюджет недоотримав близько 2 млрд грн, зазначає нардеп Ярослав Железняк та старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

ЦЕС у своїх соцмережах написав:

Дотисли всі разом, вітаю! Хоча, схоже, наші партнери перш за все, але дякую усім, хто підписав петицію! Дві короткі ремарки:

1) Ціна пачки сигарет виросте не на 40 грн, а на 20−25 грн.

2) Бюджет втратив більше, ніж 2 млрд грн. Надходження від тютюнових акцизів у перші два місяці можуть вказувати на те, що тютюнщики активно форстолили, тобто накопичували запаси товару за «старими» акцизами. Тепер будуть економити. Перевіримо цю гіпотезу на горизонті кількох місяців.