Портнов проти України: суд підтвердив рішення про відшкодування екс-чиновнику 7 млн грн за канадські санкції, фото — ІМІ

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Київський апеляційний суд 17 жовтня підтвердив рішення про відшкодування колишньому посадовцю режиму Віктора Януковича Андрію Портнову 7 млн грн.

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Йдеться про нібито збитки Портнова, які він зазнав в результаті запровадження проти нього санкцій урядом Канади.

Портнов у Фейсбук заявив, що суд підтвердив рішення Печерського райсуду, який у серпні задовольнив його позов щодо захисту честі та гідності і ухвалив відшкодувати сім мільйонів.

Портнов позивався до Міністерства юстиції та Держказначейства за протиправне введення санкцій, які Оттава запровадила на підставі листа прокуратури у березні 2014 року. Захист Портнова переконував, що у листі нібито вказувалися неправдиві відомості щодо причетності екс-радника Януковича до порушень закону.

Українські чиновники тоді називали у листах Портнова «підозрюваним» і він потрапив до санкційного списку, хоча не мав цього статусу в жодному з проваджень.

Після сьогоднішнього рішення апеляційного суду Портнов заявив, що не буде стягувати з бюджету жодної гривні державних коштів, але стягне гроші з чиновників.

Після стягнення з чиновників, в разі перемоги в суді, всі кошти будуть публічно спрямовані мною на благодійність. Всі мої юридичні дії в цьому судовому процесі носять навчально-виховний характер, — заявив Портнов.

Раніше він повідомляв, що компенсацію йому мусить виплачувати заступник генпрокурора Анжела Стрижевська, чиновники МЗС і посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Нагадаємо, Портнов повернувся до України з Австрії 19 травня цього року. За межами нашої держави він перебував з часів втечі екс-президента Віктора Януковича.