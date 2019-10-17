Новини України

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В "Слузі народу" запропонували ввести податки для водіїв таксі. Фото: 24 канал

У «Слузі народу» запропонували обкласти податками водіїв таксі

17 жов 2019, 16:26
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Податки для водіїв таксі в Україні пропонують запровадити у президентській фракції «Слуга народу». З пропозицією виступив помічник народного депутата Данила Гетманцева Дмитро Михайленко.

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На своїй сторінці в Facebook він представив концепцію про плани оподаткування послуг таксі в Україні. Помічник нардепа вважає, що обсяг ринку таксі в країні перевищує 50 млрд грн, а його більша частина працює в тіні.

Михайленко як приклад навів кроки польського уряду, які дозволили вивести з тіні послуги таксі. Там легалізували посередників у вигляді диспетчерських і тепер їх діяльність стала повністю ліцензованою. На диспетчерські покладено фіскальний контроль, а також вони зберігають всю інформацію про доходи таксистів. На першу вимогу контролюючих органів вони повинні надати ці дані. Також тут введені солідні штрафи за незаконно посередництво — до 30 тис. дол.

В Україні Михайленко запропонував зробити диспетчерські податковими агентами, а всіх таксистів — підприємцями 1, 2 або 3 групи.

Нагадаємо, що днями Гетманцев заявив, що українці зможуть «заробити» на знижки на податки після того, як в країні буде запроваджено загальне декларування. Його планують ввести в кінці податкової реформи, яку проводить уряд.

Джерело: Ракурс


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