Новости Украины

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В "Слуге народа" предложили ввести налоги для водителей такси. Фото: 24 канал

В «Слуге народа» предложили обложить налогами водителей такси

17 окт 2019, 16:26
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Налоги для водителей такси в Украине предлагают ввести в президентской фракции «Слуга народа». С предложением выступил помощник народного депутата Даниила Гетманцева Дмитрий Михайленко.

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На своей странице в Facebook он представил концепцию о планах налогообложения услуг такси в Украине. Помощник нардепа считает, что объем рынка такси в стране превышает 50 млрд грн, а его большая часть работает в тени.

Михайленко в качестве примера привел шаги польского правительства, которые позволили вывести из тени услуги такси. Там легализовали посредников в виде диспетчерских и теперь их деятельность стала полностью лицензированной. На диспетчерские возложен фискальный контроль, а также они хранят всю информацию о доходах таксистов. По первому требованию контролирующих органов они должны предоставить эти данные. Также здесь введены солидные штрафы за незаконно посредничество — до 30 тыс. долл.

В Украине Михайленко предложил сделать диспетчерские налоговыми агентами, а всех таксистов — предпринимателями 1, 2 или 3 группы.

Напомним, что на днях Гетманцев заявил, что украинцы смогут «заработать» на скидках на налоги после того, как в стране будет введено всеобщее декларирование. Его планируют ввести в конце налоговой реформы, которую проводит правительство.

Источник: Ракурс


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