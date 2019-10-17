Портнов против Украины: суд подтвердил решение о возмещении экс-чиновнику 7 млн ​​грн из-за канадских санкций, фото — ИМИ

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Киевский апелляционный суд 17 октября подтвердил решение о возмещении бывшему чиновнику режима Виктора Януковича Андрею Портнову 7 млн ​​грн.

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Речь идет о якобы убытках Портнова из-за введения против него санкций правительством Канады. Портнов в Фейсбук заявил, что суд подтвердил решение Печерского райсуда, который в августе удовлетворил его иск о защите чести и достоинства и постановил возместить семь миллионов.

Портнов судился с Министерством юстиции и Госказначейством из-за противоправного введения санкций, которые Оттава ввела на основании письма прокуратуры в марте 2014 года. Защита Портнова убеждала, что в письме якобы указывались ложные сведения о причастности экс-советника Януковича к нарушениям закона.

Украинские чиновники тогда называли в письмах Портнова «подозреваемым» и он попал в санкционный список, хотя якобы не имел этого статуса ни в одном из производств.

После сегодняшнего решения апелляционного суда Портнов заявил, что не будет взымать деньги из бюджета, но взыщет из чиновников.

После взыскания с чиновников, в случае победы в суде, все средства будут публично направлены мной на благотворительность. Все мои юридические действия в этом процессе носят учебно-воспитательный характер, — заявил Портнов.

Ранее он сообщал, что компенсацию ему должен выплачивать заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская, чиновники МИД и посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Напомним, Портнов вернулся в Украину из Австрии 19 мая этого года. За пределами нашего государства он находился со времен бегства экс-президента Виктора Януковича.