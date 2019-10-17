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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 18 октября: будет сухо и тепло (КАРТА)

17 окт 2019, 16:43
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Погода в Украине 13 октября будет замечательной — украинцев ждут солнце и тепло.

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Так что бабье лето будет царить и завтра, поскольку существенных осадков синоптики не обещают. Ночью столбики термометров покажут от 5−6° тепла в западных и восточных регионах до 12° выше нуля в южных областях. Днем ожидается 18−23° тепла. Ветер прогнозируют северо-восточный и юго-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 18 октября порадует жителей столицы теплом. Температура воздуха ночью 7−9° тепла, а днем 19−21° выше нуля.

Во Львове в пятницу будет солнечно. Столбики термометров ночью покажут 6−8° тепла, днем 20−22° выше нуля по Цельсию.

В Одессе завтра существенных осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха 10−12° тепла, днем воздух прогреется до 16−18° тепла.

В Днепре в ближайшие сутки синоптики спрогнозировали теплую погоду. Ночью температура воздуха 6−8° тепла, а днем 19−21° выше нуля.

В Харькове в последний рабочий день недели будет солнечно и тепло. Ночью температура воздуха 5−7° тепла, днем 19−21° выше нуля.

В Карпатах 18 октября сохранится сухая и солнечная погода. Температура воздуха ночью 6−9° тепла, днем 19−23° выше нуля.

Погода в Украине на 18 октября. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 18 октября прогнозируется спокойная. Небольшие возмущения возможны в течение ближайших суток.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, 17 октября синоптики обещали хорошую погоду в Украине. Днем столбики термометров должны были показать 17−24° тепла по Цельсию, а порывов ветра не предвиделось.

Источник: Ракурс


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