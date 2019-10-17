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Законопроект о народовластии Разумков обещает показать до конца года. Фото: Хвиля

Законопроект о народовластии Разумков обещает показать до конца года

17 окт 2019, 16:50
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Законопроект о народовластии, обещанный украинцам во время предвыборной кампании Владимира Зеленского, будет представлен в Верховной Раде до конца года. Президент определил его как неотложный.

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Сейчас этим документом занимается представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. Об этом со ссылкой на спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова сообщает «РБК-Украина».

Документ, который сейчас проверяет Конституционный суд Украины, предусматривает внесение изменений в Основной Закон. В частности, сейчас право подавать законопроекты в парламент принадлежит президенту, Кабинету министров и народным депутатам, а в проекте закона о народовластии предлагается добавить в этот перечень понятие «народ».

Отметим, что в проекте закона «О народовластии» также предусмотрена процедура проведения всеукраинского референдума. Сейчас она в законодательстве не закреплена.

Ранее Зеленский записывал видео к украинцам на тему народовластия.


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