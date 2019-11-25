Интерпол объявил в розыск Дмитрия Вовка. Фото: Громадське

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Ракурс

Интерпол объявил в международный розыск бывшего главу Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

В августе Соломенский райсуд столицы отказался избрать Вовку меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом 25 ноября сообщают «Українські новини» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он в международном розыске, — цитирует издание источник.

СМИ предполагали, что сейчас Вовк вместе с семьей находится на территории Бельгии. Его адвокаты отвергают все обвинения и называют дело против Вовка политическим преследованием. Ранее суд арестовал имущество Вовка.

Ранее сообщалось, что 8 августа этого года Вовку и еще пятерым лицам было объявлено подозрение по делу «Роттердам плюс», в результате которого потребителям электроэнергии был нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

В сентябре Соломенский районный суд Киева предоставил разрешение на задержание бывшего главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

Его вызвали на допрос в НАБУ на 14 августа, однако он на него не явился. В результате экс-глава комиссии был объявлен правоохранителями в розыск.