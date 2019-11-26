Детективи НАБУ затримали заступника голови Київської митниці Тупальського, фото: facebook

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Ракурс

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало заступника голови Київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 митників.

Правоохоронці проводять обшуки через справу дворічної давнини. Про це повідомили у прес-службі відомства.

Зараз здійснюються слідчі заходи. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру. Дії затриманих кваліфікують за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) КК України. Їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Всього затримано 10 осіб.

Сам Тупальський прокоментував затримання. Він зазначив, що співробітники Київської міської митниці не порушували законодавства. Звинувачення у справі Альпаріна, на його думку, безпідставні.

Вадима Альперіна називають «королем контрабанди». Він може бути пов’язаний з махінаціями з відшкодування податків при імпорті товару з Китаю. Його також звинувачують у пропозиції 800 тис. дол. хабара співробітнику НАБУ.

Нагадаємо, у жовтні директора держпідприємства на Харківщині було затримано під час спроби вручення хабара на суму 100 тис. дол. старшому детективу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). За ці кошти затриманий планував домогтися закриття кримінального провадження.