Харківського чиновника затримали під час спроби дачі хабара детективу НАБУ, фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n128809-habar-na-sumu-100-tys-dol-namagavsya-daty-slidchomu-nabu-dyrektor-derjpidpryiemstva.html

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Директора держпідприємства на Харківщині затримали під час спроби вручення хабара на суму 100 тис. дол. США старшому детективу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

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Інцидент стався 30 жовтня, повідомляє прес-служба відомства.

За ці кошти затриманий планував домогтися закриття кримінального провадження, пов’язаного з продажем майна (лісоматеріалів) цього підприємства за заниженими цінами підконтрольним йому компаніям.

Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри.

Імені затриманого НАБУ не називає. Народний депутат із «Слуги народу» Олексій Кучер на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив, що йдеться про директора Гутлянського лісгоспу Віктора Сиса.

Нагадаємо, нещодавно в Києві біля будівлі Нацбанку під час отримання 40 тис. доларів хабара затримали співробітника цього відомства. За ці кошті він мав посприяти в отриманні однією з компаній безстрокової ліцензії на здійснення операцій із обміну валют.