Харьковского чиновника задержали при попытке дачи взятки детективу НАБУ, фото: НАБУ

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Ракурс

Директора госпредприятия на Харьковщине задержали при попытке дачи взятки на сумму 100 тыс. долл. США старшему детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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Инцидент произошел 30 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

За эти средства задержанный планировал добиться закрытия уголовного производства, связанного с продажей имущества (лесоматериалов) этого предприятия по заниженным ценам подконтрольным ему компаниям.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Имени задержанного НАБУ не называет. Народный депутат из «Слуги народа» Алексей Кучер на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил, что речь идет о директоре Гутлянского лесхоза Викторе Сысе.

Напомним, недавно в Киеве возле здания Нацбанка во время получения 40 тыс. долларов взятки задержали сотрудника этого ведомства. По эти средства он должен помочь в получении одной из компаний бессрочной лицензии на осуществление операций по обмену валют.